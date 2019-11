Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 3 Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende im Bereich Neuwied

Neuwied (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 08.11.19, und Sonntag, 10.11.19, kam es im Bereich Leutesdorf, Am Schalmuth, Feldkirchen, Stefan-Andres-Straße und Neuwied, Rheinstraße, zu insgesamt drei Einbrüchen in Ein- beziehungsweise Mehrfamilienhäuser. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-251 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-251

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell