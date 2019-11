Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall infolge erster Winterglätte bei Asbach

Asbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13.11.2019) befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin, um ca. 01.30 Uhr, die L255 aus Hussen kommend in Richtung Löhne. In einer Rechtskurve verlor sie auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei winterglatter Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei schleudert der PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen Zaun. Sie erlitt einen Schock und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gefahren.

