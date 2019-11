Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 23-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstag, gegen 19 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Dasbecker Weg leicht verletzt. Beim Überqueren der Fußgängerfurt an der Kreuzung Sachsenweg erfasste ihn der abbiegende VW Polo eines 18-Jährigen. Der Fußgänger musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden. (ag)

