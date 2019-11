Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zehnjährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Donnerstag, gegen 16.50 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Münsterstraße leicht verletzt. Das Kind befand sich im Pkw seiner 35-jährigen Mutter. Die Frau befuhr die Münsterstraße in südliche Fahrtrichtung und musste verkehrsbedingt etwa in Höhe der Philipp-Reis-Straße anhalten. Der 68-jährige Fahrer eines Opel Astra bemerkte das zu spät und fuhr auf. Das Mädchen musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (ag)

