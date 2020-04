Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Duingen - Unfallflucht auf NP-Parkplatz?

Hildesheim (ots)

PK Alfeld - Duingen - Am 20.04.20, gegen 10:15 Uhr, stellte der Fahrzeugführer eines Pkw Ford Focus Kombi einen frischen Schaden an seinem auf dem NP-Markt-Parkplatz abgestellten Fahrzeug fest. An dem in einem helleren blau lackierten Fahrzeug wurden am Radkasten vorne rechts waagrechte Kratzer festgestellt, so dass davon ausgegangen werden muss, dass jemand beim Ein- oder Ausparken oder mit seinem Einkaufswagen daran hängen geblieben ist. Der/die Verursacher(in) oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

