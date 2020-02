Polizei Dortmund

POL-DO: Raubdelikt in Körne - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0230

Am Montagabend (24. Februar) ist ein 17-jähriger Dortmunder von drei jungen Männern geschlagen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ermittlungen zufolge ging der Jugendliche gegen 20.50 Uhr auf der Straße Am Zippen in Richtung Norden, als das Trio auf ihn zuging und ihn ansprach. Da der 17-Jährige nicht auf die Provokationen reagierte, riss ihm ein Täter die Kopfhörer aus den Ohren. Anschließend schlug er dem Jugendlichen mit der Faust in das Gesicht. Weil der Dortmunder sich wehrte, schlug ein zweiter Täter ebenfalls auf ihn ein. Während der dritte Täter Schmiere stand, durchsuchten sie ihn und raubten sein Handy. Sie flüchteten anschließend in Richtung Norden.

Zeugenaussagen zufolge handelte es sich bei den Verdächtigen um drei Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren. Sie waren zwischen 1,75 m und 1,85 m groß und offenbar nordafrikanischer Herkunft. Einer trug zur Tatzeit eine blau-graue Trainingsjacke mit Kapuze und eine schwarze Baseballkappe. Der Mann hatte zudem einen schwarzen Oberlippen- und Kinnbart. Der zweite Verdächtige hatte dunkelblonde Haare und trug einen roten Kapuzenpullover. Der Dritte war dunkel gekleidet und mit etwa 1,85 m der größte unter den Angreifern.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell