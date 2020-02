Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsbericht 2019: Weniger Verkehrstote und Verunglückte, dafür rücksichtsloses Verhalten auf E-Scootern und in der Raserszene

Die Zahl der Verunglückten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund ist im Jahr 2019 leicht rückläufig. So sank sie auf den Autobahnen etwa um acht Prozent auf 1.570, in Dortmund auf 2.215 (- 3,6 %) und in Lünen auf 351 (-7,6 %). Nachdem 2018 insgesamt 28 Menschen bei Verkehrsunfällen starben, waren es im vergangenen Jahr 18 - davon 13 auf den hiesigen Autobahnen.

Hinsichtlich der Unfälle mit verunglückten Kindern scheint sich die nachhaltige Präventionsarbeit der Polizei - gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern - weiter auszuzahlen. So verzeichnete die Polizei seit 2016 in Dortmund und Lünen einen Rückgang von 24,8 Prozent (von 254 auf 191).

"Die rückläufige Entwicklung der Verunglücktenzahlen und der Unfälle mit getöteten Menschen stimmen uns vorsichtig optimistisch. Aufgrund der Unfallentwicklung im Jahr 2018 - auf der Autobahn 1 starben acht Menschen - haben wir dort gemeinsam mit den weiteren beteiligten Behörden der Unfallkommission ein Konzept zur Vermeidung von schweren Verkehrsunfällen ins Leben gerufen. Daran werden wir festhalten. Ebenso haben wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern seit mehreren Jahren einen Schwerpunkt auf die Vermeidung von Unfällen mit Kindern gelegt. Denn gerade die jüngsten Verkehrsteilnehmer benötigen einen besonderen Schutz. Der Trend der dortigen Unfallentwicklung ist umso erfreulicher", so Polizeipräsident Gregor Lange. Er ergänzt: "Unsere Anstrengungen und Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit werden wir konsequent fortsetzen. Unterstützen Sie uns, indem Sie mit Voraussicht und Respekt am Straßenverkehr teilnehmen."

Als einen aktuellen Risiko- und Gefahrenbereich betrachtet die Polizei Dortmund die oftmals verkehrswidrigen sowie rücksichtslosen Verhaltensweisen der Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern. Seit Juli 2019 registrierte sie 783 Verstöße/Straftaten bei der Nutzung dieses Fortbewegungsmittels. Das Hauptproblem stellt dabei das Fahren unter Einfluss von Alkohol und/oder anderer berauschender Mittel dar. Neben regelmäßigen Kontrollen hat die Dortmunder Polizei daher auch ihre Präventionsarbeit intensiviert. So haben Verkehrssicherheitsberater im September 2019 etwa Besucherinnen und Besucher der Museumsnacht über das Thema informiert.

Die Raser- und Tuningszene ist 2019 weiterhin Thema - vornehmlich im Bereich der Dortmunder Innenstadt. Bei insgesamt zehn Großkontrollen stellte die Polizei über 1.000 Geschwindigkeitsverstöße und ebenso viele andere Verstöße sowie sechs Rennen fest. Die Zahlen belegen die Notwendigkeit zielgerichteter und konsequenter Maßnahmen, welche die Polizei Dortmund auch weiterhin aufrechterhalten wird. Hierzu äußert sich der Leiter der Direktion Verkehr, Ralf Ziegler, wie folgt: "Trotz der gesteigerten Anstrengungen der Polizei zur Unfallverhinderung sowie der zahlreichen und wiederkehrenden Apelle in Bezug auf gegenseitige Rücksichtnahme und respektvollen Umgang auf unseren Straßen gibt es immer noch viele Verkehrsteilnehmende, die nicht ausreichend sensibilisiert sind. Gerade nicht angepasste Geschwindigkeit und Ablenkung sind leider nach wie vor wesentliche Hauptunfallursachen. Uns ist es wichtig, dass Sie immer gesund und heile an Ihr Ziel kommen - egal welches Verkehrsmittel Sie nutzen." Insbesondere am "Runden Tisch zur Bekämpfung der Raserszene in Dortmund" arbeiten die beteiligten Akteure daher weiter intensiv an einem Gesamtkonzept im Vorgehen gegen die Szene.

Der vollständige Verkehrsbericht für das Jahr 2019, mit umfangreichem Zahlenmaterial und ergänzenden Texten, befindet sich hier: https://dortmund.polizei.nrw/artikel/aktuelle-verkehrsunfallstatistik

Hinweis für Medienvertreter: Für Interviewanfragen steht Ihnen Lorenz Schnadt als stellvertretender Leiter der Direktion Verkehr am heutigen Dienstag (25.2.) bis 16 Uhr zur Verfügung. Eine Kontaktaufnahme erfolgt über die hiesige Pressestelle. Bis 18 Uhr wird Ihnen aus der dortigen Direktion darüber hinaus ein Ansprechpartner etwaige fachspezifische Fragen beantworten. Diesen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0231-132-1025.

