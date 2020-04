Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend, 20.04.2020, fielen Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Hildesheim gegen 23:45 Uhr zwei Personen in dem Cheruskerring in Hildesheim auf, die lautstark grölten und einen sehr euphorischen Eindruck machten. Eine Person war fußläufig unterwegs, die andere Person fuhr mit einem E-Scooter. Die Polizeibeamten hielten das Elektrokleinfahrzeug an, belehrten den Fahrer und befragten ihn. Der 28-jährige Hildesheimer war schließlich mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 0,54 Promille.

Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Hinweis der Polizei: Ein Elektrokleinfahrzeug ist ein Verkehrsmittel. Es gelten dieselben Promillegrenzen wie für andere Kraftfahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell