Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Baumaschinen und Dieselkraftstoff

Fehrbach (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag, 14:30 Uhr und Montag, 07:00 Uhr, einen Baucontainer auf. Das nicht umzäunte Baulager befindet sich von Höheischweiler kommend direkt rechts oberhalb der Einfahrt zum Fehrbachtunnel auf unbefestigtem Gelände. Entwendet wurden eine Rüttelplatte, ein Messlaser und eine Schmutzwasserpumpe im Gesamtwert von circa 4250 Euro. Auf allen Maschinen sind die Initialen "TB" eingraviert. Aufgrund des Gewichtes der Rüttelplatte muss es sich um mehrere Täter mit geeignetem Transportfahrzeug gehandelt haben. Außerdem wurden aus 2 Baggern und 2 Lkws insgesamt 800 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Bereits in der Nacht zuvor, also von Freitag auf Samstag, wurden 250 Liter Diesel abgezapft. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

