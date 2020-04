Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw überschlägt sich

Zweibrücken (ots)

Schwer verletzt wurde eine 60-jährige Corsa-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am 05.04.2020 gegen 18:50 Uhr auf der Landesstraße 465. Die Frau, die in Richtung Zweibrücken unterwegs war, geriet mit ihrem Wagen auf dem Streckenabschnitt zwischen der Biogasanlage und der Abzweigung nach Homburg-Kirrberg in den rechten Straßengraben und prallte gegen eine steinerne Wasserrinne. Dabei überschlug sich ihr Fahrzeug und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 60-Jährige erlitt schwere, nach ersten Erkenntnissen jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der total beschädigte Opel-Corsa (Sachschaden ca. 20.000 EUR) wurde abgeschleppt. Als Unfallursache kommt Unachtsamkeit in Betracht. | pizw

