Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nicht angeleinter Hund auf Abwegen

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 04.04.2020 gegen 18:30 Uhr, lief einer von zwei Hunden, mit denen ein 76-Jähriger in Zweibrücken-Oberauerbach spazieren ging, auf das Grundstück einer Familie, die sich zu dieser Zeit mit ihrem Boxer-Appenzeller-Mischling im Garten aufhielt. Als die 46-jährige Grundstücksbesitzerin bemerkte, dass sich der Malinois des 76-Jährigen ihrem eigenen Hund näherte, versuchte sie ein Zusammentreffen zu verhindern, wurde jedoch von dem Malinois umgestoßen und fiel dabei schmerzhaft auf den Rücken. Die 25-jährige Tochter des Hauses erlitt eine leichte Verletzung an der Lippe, als auch sie versuchte, den fremden Eindringling vom eigenen Hund fernzuhalten. Der 76-Jährige rief den Malinois schließlich zurück und leinte ihn an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen. | pizw

