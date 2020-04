Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei sucht unfallflüchtigen Pkw-Fahrer

Höheischweiler (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr beschädigte ein weißer Pkw mit Anhänger in Höheischweiler am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnten Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden werden. Außerdem konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Anhänger des Unfallverursachers mit einer grünen Plane abgedeckt gewesen wäre. Unfallzeugen sollten sich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung setzen. /piwfb

