POL-PDPS: Brand einer Mülltonne

Heltersberg (ots)

Bereits am Freitagmorgen musste die freiwillige Feuerwehr in Heltersberg zu einem Mülltonnenbrand ausrücken. Eine Bewohnerin der Ortsgemeinde hatte gegen 08:30 Uhr starken Brandgeruch wahrgenommen und in der Nachbarschaft eine qualmende Mülltonne festgestellt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte die Frau bereits begonnen das Feuer zu bekämpfen. So konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergrei-fen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus vermieden werden. Vermutlich wurde das Feuer durch nicht vollständig erkaltete Asche ausgelöst, die in der Mülltonne entsorgt worden war. Sachschaden entstand nur an der Mülltonne selbst, die vollständig verschmorte. /piwfb

