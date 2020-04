Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Zweibrücken (ots)

Zwischen 17.00 Uhr des 03.04.20 und 07.30 Uhr des 04.04.20 wurde die Fensterscheibe eines in der Oklahomastraße in Zweibrücken abgestellten Opel Corsa, Farbe Weiß, eingeschlagen und in der Folge die braune Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Die Handtasche samt Inhalt hatte einen Wert von ca. 200 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden am Fahrzeug von ca. 1000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de). | pizw

