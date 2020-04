Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr des 03.04.2020 wurde ein weißer Ford Fiesta einer 55-jährigen Dame beschädigt. Der PKW der Dame stand hierbei geparkt in der Bahnhofstraße. Aufgrund des Schadensbildes am Ford Fiesta ist davon auszugehen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer mit dessen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Ford touchierte. Im Zuge des Unfallgeschehens entstand ein wirtschaftlicher Schaden am Ford Fiesta in Höhe von ca. 200 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Unfallverursachers dauern noch an.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de). | pizw

