Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft - Sachbeschädigungen - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter VW Golf-Fahrer war am Dienstag gegen 13:00 Uhr auf der auf der Gaildorfer Straße in Richtung Altenmünster unterwegs. Möglicherweise übersah er hierbei eine rote Ampel im Kreuzungsbereich zur Reinthalerstraße. Ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer, der aus der Reinthalerstraße geradeaus in die Straße zur Flügelau fahren wollte, konnte nicht mehr bremsen und prallte seitlich gegen den PKW. Dabei wurde der 23-Jährige schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Crailsheim: Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Dienstag gegen 15:30 in einer Flüchtlingsunterkunft in der Friedrich-Heyking-Straße. Dabei ging ein 31-Jähriger einen 27-jährigen Mann körperlich an. Der offenbar alkoholisierte Angreifer sprang nach der Auseinandersetzung aus einem Fenster in im ersten Obergeschoss und verletzte sich dabei. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Was Auslöser der Auseinandersetzung war, ist nicht bekannt.

Oberrot: Mehrere Sachbeschädigungen

Einen Sachschaden von über 1.000 Euro hinterließen vermutlich mehrere Vandalen, als sie am Wochenende durch Oberrot zogen. Sie beschädigten ein Spielgerät an der Schule, ein Holzgeländer an einer Brücke über die Rot und die Lehne einer Holzbank. Zudem hoben Sie einen Schachtdeckel aus der Einfassung und warfen diesen, ebenso wie ein Fahrrad in die Rot. Dazu kippten sie Mülleimer im Bereich der Schule und des Sportplatzes aus.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940 014.

Wolpertshausen: Wildunfall

Kurz vor 20:00 Uhr kam es auf der L1042 zwischen Ilshofen-Obersteinach in Richtung Wolpertshausen-Hörlebach zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW Passat eine4 44-Jährigen und einem Reh. Das Reh wurde dabei getötet. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Vellberg: Von der Straße abgekommen

Am Mittwoch gegen 0:20 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Ford Fiesta auf der K2665 von Kleinaltdorf in Richtung Steinhaig unterwegs. In einer dortigen scharfen Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie einen Leitpfosten, bevor das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: +49 172 8303306

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell