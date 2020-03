Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Raub - Photovoltaikanlage und Forellen entwendet - Diebstahl von "Wildschreck" - Fehler beim Rangieren

Aalen (ots)

Kreßberg: Photovoltaikanlage und Forellen entwendet

Zwischen Sonntag und Montag haben Unbekannte an einem Forellenweiher, der in der Verlängerung des Auweges in Richtung der Landesgrenze zu Bayern liegt, eine Photovoltaikanlage zum Betrieb einer Wasserbelüftung entwendet. Zudem haben die Langfinger offenbar Forellen mit einem Gesamtgewicht von rund 50 Kilogramm aus dem Teich abgefischt. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Fichtenau bittet um Hinweise unter Telefon 07962 379.

Ilshofen-Steinbächle: Diebstahl von "Wildschreck"

Zwischen Sonntag, den 08.03.2020 und Sonntag, den 15.03.2020, hat ein Unbekannter einen "Wildschreck", ein technisches Gerät um Wildschweine von Feldern fernzuhalten, am Waldrand in Richtung Erddeponie Steinbächle entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Ilshofen bittet um Hinweise unter Telefon 07904 940010.

Gaildorf: Fehler beim Rangieren

gegen 9:15 Uhr beschädigte ein 52-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine der Marke Renault einen Häusersbachstraße geparkten Daimler-PKW. insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Crailsheim: Versuchter Raub

Am Samstag gegen 23 Uhr lief ein 18-Jähriger auf der Karlstraße in Richtung Wilhelmstraße. Im Bereich des Durchgangs zum Lammgarten traf er auf eine etwa fünfköpfige Personengruppe. Er sprach die Personengruppe kurz an und lief weiter in Richtung Wilhelmstraße. Plötzlich wurde er von zwei Männern aus der Gruppe an den Händen festgehalten. Die beiden Männer forderten daraufhin 50 Euro von dem 18-Jährigen. Nachdem dieser keine 50 Euro bei sich hatte, versetzten sie ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Der junge Mann riss sich daraufhin los und entfernte sich in Richtung Wilhelmstraße. Bezüglich der Personengruppe gab der 18-Jährige an, dass es sich nach seiner Meinung um junge, etwa 17-20 Jahre alte, türkischstämmige Personen gehandelt habe. Einer der Täter trug eine Panzerkette um den Hals.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die gesuchte Personengruppe geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

