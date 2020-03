Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Mülleimerbrand - 2 Promille hinterm Steuer - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW vs. PKW

Als am Montag kurz nach 11:00 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem VW Tiguan den Parkplatz eines Möbelhauses verlassen wollte, übersah er den Audi eines 31-Jährigen, der die Hofwiesenstraße entlang fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Rot am See: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich ein größeres Fahrzeug beschädigte am Montag gegen 14:40 Uhr eine Mauer in der Straße Zur Turnhalle. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt. An der Mauer entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07855 454.

Blaufelden-Wiesenbach: Mülleimerbrand

Kurz nach 17 Uhr musste die Feuerwehr anm Montag in die Gammesfelder Straße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte hier ein Mülleimer. Die Polizei hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Blaufelden unter Telefon 07953 9250101 entgegen.

Bühlertann: Unfall beim Überholen

Eine 55 Jahre alte Hyundai-Fahrerin befuhr am Montag gegen 9 Uhr die L1060 in Richtung Rosen. Vor dem Hyundai fuhr ein LKW. Als die 55-Jährige den LKW überholen wollte, übersah sie den nachfolgenden Audi eines 61-Jährigen. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits angesetzt, um die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen und befand sich neben dem Hyundai. Als die Hyundai-Fahrer nach links zog, touchierten sich die beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 800 Euro.

Rosengarten: Mit 2 Promille hinterm Steuer

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Dacia Duster aus südliche Richtung die Bibersstraße in Richtung Brunnengasse. Dabei verursachte er bereits eine Beschädigung an seinem eigenen Fahrzeug an der vorderen rechten Fahrzeugfront. Kurz darauf hatte er in der Brunnengasse erneut Probleme mit seinem Fahrzeug, so dass dieses dort stoppte. Ein Anwohner bemerkte einen lauten Knall und verständigte daraufhin die Polizei. Der 55-Jährige hatte sich zunächst von seinem Fahrzeug entfernt, kam beim Eintreffen der Streife jedoch zu seinem Fahrzeug zurück. Die Polizisten stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ihm droht eine Strafanzeige.

L2218/Bühlerzimmern: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer war am Montagabend gegen 19:00 Uhr auf der L2218 in Richtung Veinau unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte der junge Fahrer in Richtung Tüngental abbiegen und musste hierfür sein Fahrzeug stoppen. Ein nachfolgender 73-jähriger Skoda-Fahrer übersah dies und fuhr auf den Audi auf. Dabei wurde der Audi durch den Aufprall um 180 Grad über dei Kreuzung gedreht. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Der 73-Jährige Unfallverursacher stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste zudem ausrücken, da Kraftstoff aus einem der Fahrzeuge ausgetreten war. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

Braunsbach: Keine so gute Idee

Ein 39-jähriger Brummi-Fahrer wollte in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 23:30 Uhr zusammen mit einem Kollegen auf einer Grünfläche am Kochertalparkplatz an der Autobahn A6 einen Sattelauflieger abhängen, um die Zugmaschine zu wechseln. Beim Versuch die neue Zugmaschine unter den Auflieger zu bekommen, musste der 39-Jährige und sein Kollege feststellen, dass der Auflieger teils in den matschigen Boden eingesunken war. Auf dem leicht abschüssigen Grünstreifen drohte der Gefahrgut-Anhänger umzukippen. Durch die herbeigerufene Polizeistreife wurden die zwei Pechvögel auf ihren Fehler aufmerksam gemacht. Eine Firma musste zur Bergung des Aufliegers angefordert werden. Der Parkplatz wurde während der Bergung durch die Polizei gesperrt.

