POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Naturfreundehaus - Dreister Ladendieb - Unfälle

Oberkochen: Einbruch in Naturfreundehaus

Am Dienstagmorgen warf ein Unbekannter gegen 3.30 Uhr an dem Gebäude des Naturfreundehauses im Heideweg drei Fensterscheiben ein und öffnete eines der Fenster. Entwendet wurde vermutlich nichts.

Aalen: Dreister Ladendieb

In einem Geschäft in der Weidenfelder Straße wurde am Montagabend gegen 19.35 Uhr ein Ladendieb nach Passieren der Kasse von dem Filialleiter angehalten und ins Büro gebracht. Hier entwendete der Tatverdächtige unbemerkt einen Geldbeutel vom Schreibtisch. Als er von den hinzugerufenen Polizeibeamten nach Diebesgut untersucht wurde, fiel im der zuvor entwendete Geldbeutel aus der Hose.

Aalen-Wasseralfingen: Pkw kontra Fahrrad

Am Montagnachmittag befuhr eine 44-jährige Opel-Lenkerin gegen 14.45 Uhr die Straße Am Schimmelberg von der Binsengasse kommend und wollte nach links in die Auchtstraße einbiegen. Dabei übersah er eine 19-jährige Fahrradfahrerin, die mit ihrem Pedelec unterwegs war und kollidierte mit ihr. Die Fahrradfahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Autobahnunfälle:

Ellwangen:

Auf der BAB 7 fahrend wechselte ein Sattelzuglenker am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei kollidierte er mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden DACIA-Lenker. An dessen Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen kam am Montagmorgen gegen 6 Uhr ein 68-jähriger Sattelzuglenker nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Leitpfosten und der rechten Schutzplanke. Anschließend entfernte er sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1800 Euro.

Tannhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Alleinbeteiligt kam am Montagabend gegen 20 Uhr ein 27-jähriger Quad-Lenker auf der L 1076 von der Fahrbahn ab und verletzte sich am Fuß. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 4000 Euro verursachte ein 57-jähriger Toyota-Lenker, als er am Montag, gegen 15.50 Uhr beim Rangieren aus einer Parklücke in der Priestergasse einen seitlich hinter ihm versetzt parkenden BMW beschädige.

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagvormittag ein 59-jähriger Peugeot-Lenker, als er gegen 11.30 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines vorausfahrenden 70-jährigen Opel-Lenkers auffuhr, der auf der Dalkinger Straße in Fahrtrichtung Röhlingen, auf Höhe der Einmündung in die Wolfgangstraße, verkehrsbedingt abbremsen musste. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lorch: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der Stuttgarter Straße fahrend kam am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr ein 74-jähriger Ford-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er einen geparkten Pkw Ford beschädigte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

