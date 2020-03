Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tankstelle überfallen - Drogendealer in Haft - Vandalismus - Feuerwehreinsatz - Bienenvölker entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Feuerwehreinsatz

In der Verlängerung der Straße Brüdenwiesen zwischen Unterweissach und Unterbrüden brannte am Montag kurz vor 13 Uhr bei einer Böschung trockenes Gras. Die örtliche Feuerwehr war diesbezüglich mit 16 Mann im Löscheinsatz. Der entstandene Schaden ist als gering anzusehen. Verletzt wurde niemand.

Rudersberg: Bienenvölker entwendet

In Unterschlechtbach im Gewann Wolfshalde wurden im Zeitraum der letzten beiden Wochen insgesamt 12 Bienenvölker mit dazugehörigen Beuten entwendet. Dadurch entstand dem Besitzer ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Rudersberg unter tel. 07183/929316 entgegen.

Urbach: Raub auf Tankstelle

Kurz vor 22 Uhr am Sonntagabend betrat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle in der Straße Mühlwiesen. Unter vorgehaltener Schusswaffe forderte er dort von dem Angestellten, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem dieser die Einnahmen ausgehändigt hatte, verließ der Räuber die Tankstelle und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter war etwa 180cm groß und hatte eine normale Statur und war etwa 35-40 Jahre alt. Bei der Tatbegehung trug der Unbekannte einen dunklen Kapuzenpulli, dessen Kapuze er aufgezogen hatte, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Sonnenbrille. Zudem trug er ein schwarzes Tuch, mit dem er sein Gesicht vermummte. Der Mann sprach deutsch ohne Akzent.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07151 950-0 bei der Kriminalpolizei Waiblingen zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Montag, 6:00 Uhr auf bislang unbekannte Weise eine Scheibe eines Oberlichts an einem Schulgebäude in der Beutelsbacher Straße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Bereits am Wochenende zuvor, zwischen Freitag, den 06.03.2020, 21:30 Uhr und Samstag, den 07.03.2020, 8:30 Uhr, wurde von Unbekannten eine Scheibe am Haupteingang des Schulgebäudes beschädigt. Auch hier liegt der entstandene Sachschaden bei rund 500 Euro.

Die Polizei Weinstadt bittet in beiden Fällen Zeugen sich unter Telefon 07151 65061 zu melden.

Winnenden-Schelmenholz: Auto vs. Kind

Am Montag gegen 12:30 Uhr war ein 6-jähriges Mädchen mit einem Kinder-Fahrrad auf dem Gehweg in der Straße Buchenhain unterwegs. Als ein 63-jähriger VW Golf-Fahrer aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße Buchenhain auffahren wollte, übersah er das Mädchen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen verletzt und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 500 Euro

Backnang: 19-jähriger Drogendealer in Untersuchungshaft

Bei kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden bekannt, dass ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg in Drogengeschäft verwickelt ist. Der Tatverdächtige wurde am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in einem Wohnhaus in Backnang-Steinbach bei einem mutmaßlichen Drogengeschäft vorläufig festgenommen. Bei ihm konnten 240 Gramm Marihuana, 650 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie ein Pfefferspray und ein Messer sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte noch am Wochenende einen Haftbefehl, der von einem Haftrichter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der gambische Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell