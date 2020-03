Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: In Keller eingebrochen - Altpapiertonnen in Brand gesetzt - Vor Polizeikontrolle geflohen - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Betrunken aber ohne Führerschein

Am Sonntag um kurz vor 18:45 Uhr wurde in der Beuerlbacher Hauptstraße ein Roller-Fahrer von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem war an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht. Zu guter Letzt wurde noch eine Atemalkoholüberprüfung durchgeführt, die einen Wert von über 1 Promille ergab. Der 34-Jährige muss nun mit diversen Anzeigen rechnen.

Schwäbisch Hall: In Keller eingebrochen

Am Sonntag um 23:30 Uhr erwachte ein 52-jähriger Hausbesitzer im Lagerweg, nachdem er durch Lärm aus dem Keller aufgeschreckt wurde. Bei einer Nachschau stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Einbrecher eine Kellertür aufgebrochen und sich Zugang zum Keller verschafft hat. Vermutlich durch den aufgewachten Hausbesitzer verließ der Einbrecher das Haus, ohne etwas zu entwenden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000

Wallhausen: Altpapiertonnen entzündet

Bislang unbekannte Täter setzten in der Schulstraße am Sonntag gegen 14 Uhr zwei Altpapiertonnen in Brand. Beide Tonnen brannten komplett ab. An einem nahe gelegenen Gebäude entstand durch das Feuer ein Rußschaden. Schlimmeres konnte durch die Feuerwehr Wallhausen, die mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort kamen, verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Vor Polizeikontrolle geflohen

Am Samstag um 22:35 Uhr sollte in der Beuerlbacher Straße der Fahrer eines PKW Renault kontrolliert werden. Den Polizeibeamten fiel bei der Hinterherfahrt auf, dass der Lenker des PKW in Schlangenlinien und immer wieder über den Bordstein fuhr. Nachdem die Polizeistreife den Fahrer mit Haltesignalen zum Anhalten aufforderte, parkte dieser sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums ab und versuchte zu Fuß zu flüchten. Der 34-Jähirge, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter Alkoholeinfluss stand, konnte durch die Beamten nach wenigen Metern eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Zudem konnte im Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Fahrer muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Vellberg: Unfall wegen Katze

Weil sie einer Katze ausgewichen ist, beschädigte am Sonntag um kurz nach 21 Uhr eine 24-jährige Audi-Lenkerin einen am rechten Straßenrand der Straße Am Schlegelsberg abgestellten PKW Ford Focus. An den beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Oberrot: Motorradfahrer stürzt

Ein 20-jähriger Lenker eines Motorrades der Marke Honda befuhr am Sonntag um kurz nach 14 Uhr die L1054 von Oberrot in Richtung Hohenhardtsweiler. Im Bereich einer Rechts-Linkskurve bremste ein vor ihm fahrender Pkw leicht ab. Aufgrund einer zu starken Bremsung des Motorradfahrers rutschte dessen Maschine weg, so dass er zu Fall kam. Hierbei zog sich der der Krad-Lenker schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

