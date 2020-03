Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche, zerkratzter Pkw, Schlägerei, Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Über die aufgehebelte Terrassentüre eines Wohnhauses in der Straße Am Steinriegel verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend Zutritt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, öffneten Schränke und Schubladen und entwendete unteranderem zwei goldene Uhren.

Aalen-Wasseralfingen: Am Sonntagabend drang ein Einbrecher zwischen 19.10 Uhr und 20 Uhr über ein aufgehebeltes Toilettenfenster eines Wohnhauses in der Pfahlstraße ein. Er durchsuchte das ganze Haus, öffnete Schränke und entwendete Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Als die Hausbesitzer zurückkehrten flüchtete der Dieb. An dem Fenster entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Hinweise auf die Einbrecher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Pkw zerkratzt

Ein in der Hegelstraße abgestellter BMW wurde zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr von Unbekannten an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Sonntagnachmittag bog ein 71-jähriger VW-Lenker gegen 15.15 Uhr von der Ziegelstraße kommend nach links in die Kantstraße ein und streifte dabei aus Unachtsamkeit ein Verkehrszeichen samt Bake auf der dortigen Verkehrsinsel. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Als am Sonntagnachmittag ein 36-jähriger KIA-Lenker gegen 14.25 Uhr von der Industriestraße kommend nach links auf die B 19 auffahren wollte und an der Stoppstelle angehalten hatte, setzte er sein Fahrzeug zurück, um einem von rechts heranfahrenden Pkw mehr Platz einzuräumen. Dabei kollidierte er mit einem hinter ihm stehenden 37-jährigen BMW-Lenker, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand.

Oberkochen: Sachbeschädigung an Schule

An einer Schule im Hölderlinweg wurden zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag drei Fensterscheiben im 1. Obergeschoss mit Steinen eingeworfen. Der durch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Beim Vorbeifahren gestreift

Beim Vorbeifahren streifte eine 68-jährige Daimler-Lenkerin am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr einen in der Wiesenstraße geparkten Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Schlägerei

Mit mehreren Streifenbesatzungen rückte die Polizei am frühen Sonntagmorgen ins Pfeifergäßle aus. Dort gerieten mehrere Personen in Streit und schlugen sich schließlich gegenseitig. Bei Eintreffen der Kräfte konnten nur noch drei Geschädigte festgestellt werden. Diese waren stark alkoholisiert. Die Fahndung nach den weiteren Beteiligten verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

