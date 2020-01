Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch auf Firmengelände

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 23.45 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Straße Am Petersberg. Von einem Firmenanhänger stahlen die Täter zumindest eine Trennflex der Marke Stihl. Dabei wurde ein etwa 1,80 Meter großer Mann durch eine Überwachungskamera gefilmt. Der Mann trug eine dunkle Jacke und eine Mütze. Er fuhr mit einem Pedelec in Richtung Hüls weg. Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell