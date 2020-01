Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Recklinghausen (ots)

Zwei Verletzte und rund 13000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der Bockholter Straße in Recklinghausen. Ein 19-jähriger Marler wollte nach links abbiegen und stieß geradezu frontal mit dem Wagen eines entgegenkommenden 48-Jährigen aus Herten zusammen. Der Rettungsdienst brachte die verletzten Fahrer in Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bjoern Korte

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell