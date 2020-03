Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rückwärts in Tankstelle auf Fahrzeug gefahren - Zeugen gesucht

Ellwangen (ots)

Die Lenkerin eines unbekannten schwarzen Pkw-Kombi fuhr am Samstag gegen 22.45 Uhr auf dem Tankstellengelände der Jet-Tankstelle in der Haller Straße vor der Zapfsäule 5 etwas zurück, stieß hierbei gegen die vordere Stoßstange eines dahinter stehenden Opel-Astra und verursachte einen Schaden in HÖhe von ca. 300 Euro. Nach dem Unfall stieg die Pkw-Lenkerin und ihre beiden männlichen Mitfahrer aus und betrachteten das Ereignis. Trotz der Aufforderung der 57-jährigen Opel-Fahrerin die Polizei zu verständigen, kamen die beiden Mitfahrer dieser Aufforderung nicht nach. Noch während des Gespräches stieg die Pkw-Lenkerin des schwarzen Kombi in ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Aldi-Parkplatz. Die beiden Mitfahrer gaben dann plötzlich an, die Pkw-Lenkerin nicht zu kennen und entfernten sich dann ebenfalls zu Fuß in Richtung Aldi-Parkplatz. Der schwarze Pkw-Kombi soll SHA-Kennzeichen getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, entgegen. Die Videoaufzeichnung der Tankstelle wurde gesichert - die Auswertung der Aufnahmen dauert noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell