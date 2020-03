Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkw-Auflieger blieb unter Eisenbahnbrücke hängen

Jagstzell (ots)

Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Crailsheimer Straße und versuchte unter der Eisenbahnunterführung in Jagstzell durchzufahren. Dabei blieb er mit seinem Auflieger hängen. Anschließend setzte er seine Fahrzeugkombination zurück und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der Unfallhergang des in Griechenland zugelassenen Volvo-Lkw konnte von zwei aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. In der Folge konnte der Fahrer von der Polizei ermittelt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben werden.

