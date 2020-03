Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vorrang missachtet - 3500 Euro Schaden

Michelbach an der Bilz (ots)

Ein 23-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Samstag gegen 16.25 Uhr die Bretzinger Straße von der Ortsmitte in Richtung Schwäbisch Hall-Hessental. An der Einmündung Niederwiesen wollte er nach links abbiegen. Hierbei beachtete er nicht den Vorrang einer entgegenkommenden 48-jährigen Mercedes-Fahrerin. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell