POL-WOB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

OT Alt-Wolfsburg, Neue Reihe 29.11.2019, 17.45 Uhr

Am Freitagabend, um 17.45 Uhr, wurde der Polizei Wolfsburg ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Alt-Wolfsburg gemeldet. In der Straße Neue Reihe war in einer der Erdgeschosswohnungen aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die 80 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung hatte sich, genauso wie alle anderen Hausbewohner, unverletzt ins Freie retten können.

Der Brand konnte von Kräften der Berufsfeuerwehr zwar schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, jedoch brannte die Wohnung nahezu vollständig aus und ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Die Schadenshöhe beträgt nach einer ersten Schätzung 100.000 Euro.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache eingeleitet.

