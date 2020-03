Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pkw beschädidgt - Zeugen gesucht

Schwäbisch Gmünd (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, stellte ein 31-jähriger seinen BMW im Tulpenweg in Wetzgau ab. Als er gegen 18 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurück kam, bemerkte er einen ca. 1,5 m langen Kratzer auf der Fahrerseite im Bereich der hinteren Türe und am Fahrzeugheck. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

