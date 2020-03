Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Einbrüche - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Rudersberg/Kaisersbach: In Hotels eingebrochen

In der Nacht zum Sonntag wurde in Ebnisee und in Schlechtbach in Hotels eingebrochen. An den beiden Objekten hatten die Täter zum Einsteigen Fenster aufgebrochen. Aus dem Hotel in der Heilbronner Straße in Schlechtbach erbeuteten die Diebe eine Geldkassette sowie Alkoholika. Aus dem Hotel in Ebnisee, das von den Eindringlingen zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr heimgesucht wurde, erbeuteten die Diebe einen Tresor. Dieser wurde im Laufe des Sonntags in einem nahegelegenen Waldgebiet von einem Jogger aufgeflext aufgefunden. Den Hotelbetreibern entstand bei den Taten ein Gesamtschaden von über 15.000 Euro. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun zur Klärung der Taten um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Murrhardt: Einbruch in Kindergarten

In der Silcherstraße wurde am Wochenende in einen Kindergarten eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten dieses. Die Tat wurde am Sonntagabend bemerkt. Ob und welche Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Motorradunfall

Eine 37-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntag gegen 18 Uhr von Berwinkel kommend die B 14. In der sog. Blockhauskurve kam sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Rudersberg: Auto übersehen

Ein 18-jähriger Motorrad-Fahrer wollte am Sonntag gegen 15 Uhr bei Königsbronnhof von einem Feldweg auf die L 1120 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Audi-Fahrers, der dem einbiegenden Zweirad nicht mehr ausweichen konnte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Remshalden: Müll auf Wanderparkplätze unerlaubt entsorgt

Ungefähr 7 Kubikmeter Müll haben Unbekannte zwischen Freitag und Samstag auf mehreren Wanderparkplätzen zwischen Grunbach und Buoch entsorgt. Die Täter hatten vermutlich mit einem größeren Fahrzeug Haus-, Rest und Sperrmüll unerlaubt abgeladen. In dem Müll wurden auch Dokumente gefunden, die Ermittlungen der Polizei dauern hierzu an. Zeugenhinweise zu den Personen oder einem Fahrzeug, das verdächtig aufgefallen ist, erbittet das Polizeirevier Waiblingen: Telefon 07151/950-422.

Korb: Farbschmierereien

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend in Korb zwei Fahrzeuge und eine Mauer mit Lackfarbe besprüht und einen Sachschaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Bei den Autos handelt es sich um einen Daimler Benz, der in der Fritz-Klett-Straße und einen Nissan, der in der Winnender Straße abgestellt war. Die Mauer befindet sich an der Fußgängerbrücke zwischen Stauferstraße und Winnender Straße in Waiblingen. Ein Zeuge hatte um 18:32 Uhr einen schwarz gekleideten verdächtigen jüngeren Mann beobachtet. Er war circa 175 cm groß, hatte schwarze Haare und schlank. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Korb: Sachbeschädigung vor Supermarkt

Zwei Buben in Alter von 13 und 14 Jahren haben am Sonntag, kurz nach 16:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße zwei Steingutplatten zertrümmert, welche am Gebäude abgelegt waren. Zwei Männer beobachteten dies und stellten sie zur Rede. Die zwei Buben zeigten sich wenig einsichtig und beleidigten die Männer mit Schimpfwörtern und flüchteten anschließend in verschiedene Richtungen. Die Männer verfolgten die Buben und hielten sie fest, wobei es auch zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Waiblingen: Verpuffung bei Vorführung

Bei einer Vorführung eines Barkeepers in einer Sisha-Bar in der Fronackerstraße haben in der Nacht zum Sonntag drei Männer Verbrennungen erlitten. Der Barkeeper hatte gegen 00:30 Uhr zu einer Vorführung an der Theke eine brennbare Flüssigkeit entzündet, wobei es zu einer Verpuffung kam. Hierbei erlitten drei Gäste im Alter von 18, 19 und 24 Verbrennungen im Gesicht, bzw. an den Armen. Zwei jüngeren Männer wurden vom Rettungsdienst in Spezialkliniken eingeliefert, der 24-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Weitere Gäste wurden nicht verletzt. Die Barbetreiber stellten nach dem Vorfall in der Nacht den Barbetrieb ein. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Remshalden: Erst getrunken, dann gestritten

Zwei Männer im Alter von 39 und 30 Jahren haben am Samstagabend in einer Kneipe in Geradstetten gemeinsam Alkohol getrunken. Nachdem dann beide deutlich alkoholisiert waren gerieten sie gegen Mitternacht in Streit bei dem der 39-Jährige ein Messer zog, woraufhin sich der 30-Jährige zur Wehr setzte. Beide Männer wurden lediglich leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Winnenden: Feuerwehreinsatz

Nachdem am Sonntagnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schiefersee gegen 16:45 Uhr ein Rauchmelder ausgelöst hat, rückten Feuerwehr und Polizei an. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, so dass alle Einsatzkräfte erleichtert abrücken konnten.

Winnenden: Farbschmierereien

Unbekannte haben am Wochenende an einem Schulgebäude in der Paulinenstraße und an der Stadtionsporthalle in der Albertviller Straße die Fassade mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0.

Rudersberg: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Einbrecher sind am Wochenende in der Rathausstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde an dem Wohnhaus eine Terrassentüre aufgebrochen und das komplette Wohnhaus, indem sich auch Büroräume befinden durchsucht. Welche Wertgegenstände die Eindringlinge mitgenommen haben, ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Rudersberg hat die Ermittlungen zu der Tat übernommen und bittet nun unter Tel. 07183/929317 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr in der Göppinger Straße von der Polizei gestoppt. Weil er mit über 2 Promille am Steuer saß, wurde von den Beamten eine Blutentnahme zur Beweissicherung angeordnet. Der Betrunkene wehrte sich gegen die Maßnahme, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde. Der Führerschein des 68-jährigen Autofahrers wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell