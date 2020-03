Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vorfall am Drive-in-Testzentrum, Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfall am Drive-in-Testzentrum-Hinweise gesucht

Am Samstagabend begaben sich gegen 21 Uhr mehrere Autofahrer unberechtigt in den abgesperrten Bereich des Drive-in-Testzentrums, das derzeit auf dem Greutplatz betrieben wird. Die Personen führten nach bisherigen Erkenntnissen Fahrübungen durch und begaben teilweise in die Nähe der aufgestellten Container. Was sie dort beabsichtigten ist nicht klar, Aufbruchsspuren wurden jedenfalls keine festgestellt. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/5240 um Hinweise auf die Personen bzw. von ihnen benutzter Fahrzeuge.

Aalen: Bargeld bei Einbruch entwendet

Zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Sonntagabend, 18 Uhr stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Warthelandstraße ein, nachdem sie die Terrassentüre aufgebrochen hatten. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Nachdem die Eindringlinge mehrere Fenster und Türen geöffnet hatten, verließen sie das Objekt wieder. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Parkrempler

Beim Einparken beschädigte ein 29-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr mit seinem Pkw Citroen einen in der Brunnenhaldestraße abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 09 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er vermutlich beim Rangieren ein in der Straße Mühlgraben aufgestelltes Verkehrsschild beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Wildunfall

Mit ihrem Pkw VW Golf erfasste eine 55-Jährige am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße 1073 zwischen Eggenrot und Rosenberg einen die Straße querenden Feldhasen, wobei an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Lorch: Unfall beim Einparken

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 69-Jährige am Montagmorgen gegen 10 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw BMW beim Einparken einen in der Kirchstraße abgestellten Pkw VW Passat streifte.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Sachschaden

Beim Ausparken seines Pkw Ford beschädigte ein 40-Jähriger am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr einen in der Gemeindehausstraße abgestellten Pkw Toyota, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 47-Jähriger seinen Pkw Opel Omega am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung Buchstraße / Schindelackerweg anhalten. Ein 38-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

