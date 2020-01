Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch eines Firmentransporters

Woggersin (ots)

In der Nacht vom 19.01.-20.01.2020 wurde in der Ortschaft Woggersin bei Neubrandenburg ein Firmentransporter aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter den Transporter gewaltsam aufgebrochen und im Anschluss verschiedene Spezialwerkzeuge und Messinstrumente, die zur Wartung von Heizungsanlagen notwendig sind, im Wert von insgesamt ca. 8.000 Euro entwendet.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom Sonntag, den 19.01.2020 zum Montag, den 20.02.2020 in der Ortschaft Woggersin auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Aufbruch des Transporters oder Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell