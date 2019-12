Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Hagen (ots)

Am Sonntag, 08. Dezember, kam es zwischen 13 und 14 Uhr zu einem Einbruch in der Straße Graf-von-Galen-Ring. Unbekannte hebelten die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf, während der 39-jährige Bewohner mit seinem Hund spazieren war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein älteres Mobiltelefon von geringem Wert entwendet. Erkenntnisse zu weiterem Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

