Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (14.11.2019) an der Kreuzung Klingenstraße und Talstraße ein 65 Jahre alter Radfahrer verletzt worden ist. Der Radfahrer war gegen 12.35 Uhr in der Klingenstraße Richtung Ostendplatz unterwegs, als er die Talstraße querte, um im weiteren Verlauf seine Fahrt auf der Klingenstraße fortzusetzen. Dabei überholte ihn noch im Kreuzungsbereich ein unbekannter Autofahrer, um offenbar noch vor dem Radler nach rechts in die Talstraße abzubiegen. Der 65-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, wodurch er zwar einen Zusammenstoß verhinderte, jedoch auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Auto könnte es sich um einen weißen Smart gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

