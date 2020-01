Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand eines Fahrzeuges

Demmin (ots)

In der vergangenen Nacht ging bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung über einen brennenden Pkw in der Ortslage Upost bei 17111 Warrenzin ein. Den eingesetzten Kräften von Feuerwehr und Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Vor Ort brannte ein Pkw Fiat Panda (Bj. 2009) in voller Ausdehnung. Da das Feuer zudem auf einen daneben parkenden Pkw Mazda 3 übergriff, wurde auch dieser stark beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar daneben befindliches Mehrfamilienhaus konnte durch die Kameraden der Feuerwehr verhindert und der Brand abschließend gelöscht werden. Dennoch wurden aufgrund der Hitzeentwicklung zwei Scheiben des Wohnhauses zerstört. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin haben die Ermittlung aufgrund des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998 - 254 0 entgegen.

