Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Auto aufgebrochen

Lingen (ots)

Gestern Nachmittag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, die Scheibe eines PKW an der Hohenfeldstraße aufzubrechen. Der Wagen stand dabei zwischen 13:45-14:15 auf dem dortigen Waldparkplatz. Da das Sicherheitsglas der Scheibe nicht zersprang, gelangte der Täter nicht in den PKW und ging leer aus. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell