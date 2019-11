Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Güterzug mit Steinen beworfen

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Leipzig die Bundespolizei in Erfurt, weil Jugendliche einen vorbeifahrenden Güterzug am Bahnhof Erfurt-Bischleben mit Steinen beworfen haben. Dabei prallte ein Stein ab, schlug in ein Wartemodul am Bahnsteig ein und zerstörte die Scheibe. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die Jugendlichen. Im Zuge der Ermittlungen konnte deren Identität aber bekannt gemacht werden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

