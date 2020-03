Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhauen

Lorch-Waldhausen: Zwei Unfälle infolge medizinischem Notfall

Plüderhausen (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls hat ein 65 Jahre alter Mann am Montagnachmittag zwei Unfälle verursacht. Der Mann musste infolge seiner akuten internistischen Erkrankung an der Unfallstelle zunächst von einer Polizeistreife und anschließend vom Rettungsdienst reanimiert werden.

Gegen 14:50 Uhr hatte der 65-Jährige mit seinem Peugeot die Kreisstraße 3312 von Lorch-Waldhausen in Richtung Plüderhausen befahren, als er im Bereich der Brücke der B 29 auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine entgegenkommende 45 Jahre alte Ford-Fahrerin musste bremsen und ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam es zu einem Streifkontakt mit den Außenspiegeln. Der 65-Jährige fuhr nach dem Unfall weiter und kam in der Gmünder Straße am Ortsbeginn von Plüderhausen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Gartentor und einen Zaun eines Schrebergartens, bevor er unmittelbar vor einer Hütte zum Stehen kam. Der Mann musste reanimiert werden und in lebensgefährlichem Zustand vom Rettungsdienst und Notarzt in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wurde auf circa 2.000 Euro beziffert.

