Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Montag, 3. Februar 2020, 00.00 Uhr und Donnerstag, 13. Februar 2020, 11.46 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Hauswand in der Sevelter Straße mit Sprühfarbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Februar 2020, 15.00 Uhr und Dienstag, 11. Februar 2020, 9.00 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Hauswand in der Straße Am Markt mit Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag, 13. Februar 2020, zwischen 14.45 Uhr und 18.49 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den rechten Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand in der Goethestraße abgestellten VW Multivan. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 10. 35 Uhr fuhr ein 91-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Cappelner Straße in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Am dortigen Kreisverkehr übersah er die von links kommende 84-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, wodurch die Fahrradfahrerin zu Boden stützte und sich leicht verletzte.

