POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, zwischen 13.10 Uhr und 13.25 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters und einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Dinklager Landstraße. Eine aufmerksame Nachbarin störte die Täter bei der Tatausführung, woraufhin sie zunächst zu Fuß flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen sammelte sie ein weiterer Täter mit einem Fahrzeug auf, woraufhin sie gemeinsam Richtung Dinklage, vermutlich Richtung Autobahn, flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings ohne Erfolg. Ob sie Diebesgut erlangt haben, steht bislang noch nicht fest. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen VW Touran mit Düsseldorfer Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 7.50 Uhr fuhr ein 85-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Lindenstraße aus Richtung Vechtaer Straße und wollte nach links auf die Wicheler Straße abbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Lohne kommenden 27-jährigen Autofahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 27-jährige Mann leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, zwischen 15.45 Uhr und 20.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer - vermutlich ein Fahrradfahrer - einen auf einem Parkplatz der Keetstraße geparkten Nissan Note. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 19.05 Uhr, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Vechta von einem Grundstück in der Wintermarsch. Dabei kollidierte sie mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Auto. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Fahrerin konnte später durch die Polizei ermittelt werden. Hier stellte sich dann heraus, dass die Frau nicht nur den Unfall verursachte, sondern auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

