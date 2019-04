Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Mercedes-Benz gestohlen - Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Mannheim (ots)

Am Sonntag wurde in der Heinrich-Lanz-Straße, in Höhe der Schwetzinger Straße, ein geparkter grauer Mercedes CL, älteren Baujahrs, gestohlen. Wie der oder die Täter das Auto entriegeln konnten, ist bislang unklar. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen MA-PC 386 angebracht. Als Tatzeit kommt 2 Uhr bis 12 Uhr in Frage.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

