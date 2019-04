Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Autoscheibe eingeschlagen und Wertgegenstände gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf dem Parkplatz einer Schulturnhalle in der Pommernstraße schlug am Samstag, zwischen 14 Uhr und 17:55 Uhr, ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines Hyundai i10 ein. Aus dem Auto entwendete der Täter diverse persönliche Gegenstände, die noch am selben Abend im Bereich des Vogelstangsees wieder aufgefunden wurden. Dennoch entstand am PKW Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro beläuft.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell