Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Nach Einbruch in Firmengelände Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am späten Samstagabend verschafften sich mehrere Personen Zutritt zum Gebäude einer Firma in der Sonderbruger Straße und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. Gegen 23:00 Uhr rissen die Unbekannten einen heruntergelassenen Rollladen aus der Halterung und schlugen anschließend die Fensterscheibe ein, um in das Firmengebäude einzusteigen. Im Innern wurde die Einrichtung eines Kassenrums durchsucht und daraus eine Tasche mit Bargeld von den Tätern entnommen. Diese flüchteten anschließend mit ihrer Beute in Höhe von 8.000 EUR. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 EUR. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 777690 an die Ermittler zu wenden.

