Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Auto verkratzt - hoher Sachschaden

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verkratzte ein bislang Unbekannter einen geparkten Pkw - dabei verursachte er mehr als 5.000 EUR Sachschaden. Im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 00:40 Uhr kratzte der Täter mit einem Werkzeug tiefe Kratzer in den Lack des Porsche. Dem nicht genug, hebelte der Unbekannte den Tankdeckel auf und füllte Zucker hinein. Der Pkw-Besitzer bewegte sein Auto daraufhin erstmal nicht weiter und ließ es in der Mittelstraße stehen. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt haben die Ermittlungen aufgenommen.

