POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße/ Einbruch in Arztpraxen

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Mittwoch (24. April), 13.30 Uhr und Donnerstagmorgen in zwei Arztpraxen an der Kleine Viehstraße in Coesfeld eingebrochen. Die Täter hatten die Haupteingangstür des Hauses sowie die Türen zu den Praxen aufgebrochen. In beiden Fällen wurden geringe Bargeldsummen gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

