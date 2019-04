Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, kollidiert mit geparktem PKW und kracht gegen Zaun eines Anwesens

Mannheim (ots)

Ein 35-jähriger Ford-Fahrer wollte am frühen Montag, kurz vor 1 Uhr, von der Thorner Straße nach links in die Stettiner Straße abbiegen und kam dabei aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen geparkten Hyundai und gegen den Zaun eines Anwesens, wo er schließlich zum Stehen kam. Der Hyundai wurde durch den heftigen Aufprall zudem auf den Zaun des Nachbargrundstücks geschoben. Der 35-Jährige zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu, die beiden Fahrzeuge wurden allerdings so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

