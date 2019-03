Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtigen nach Verkehrsunfall gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 08. März, gegen 23.30 Uhr, ereignete sich auf der Sternstraße in Höhe der Einmündung Königstraße ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Hammer befuhr mit einem grauen Seat die Königstraße in Richtung Sternstraße. Im Einmündungsbereich Sternstraße / Königstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem blauen Dacia, der von einem 53-jährigen Mann aus Everswinkel gesteuert wurden. Dieser war in Begleitung der 48-jährigen Halterin, ebenfalls aus Everswinkel und ihren beiden Kindern auf der Sternstraße in Richtung Norden unterwegs. Während der 53-Jährige in dem Sandero an der Unfallstelle stehen blieb, flüchtete der 39-Jährige in dem Seat über die Sternstraße in Richtung Süden vom Unfallort. Zum Unfallzeitpunkt kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Autofahrer auf der Königstraße und konnte den Hergang des Verkehrsunfalls beobachten. Ebenso konnte das Kennzeichen des flüchtenden Seat Toledo abgelesen werden. Das Fahrzeug und der 39-jährige Fahrer konnten später im Bereich der seiner Wohnanschrift gestellt werden. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Alle Insassen der beiden Unfallfahrzeuge blieben unverletzt. Die Beamten erstatteten gegen den 39-jährigen Hammer Anzeige. Auch der 31-jährige Halter des Seat Toledo bekommt eine Anzeige. Er hatte dem 39-jährigen erlaubt hatte, sein Auto zu führen, obwohl dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der graue Seat Toledo wurde bei dem Verkehrsunfall an der Fahrzeugfront, der blaue Dacia Sandero wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf zirka 3000 Euro geschätzt. (gc)

