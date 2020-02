Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 8. Februar 2020, 12.00 Uhr bis Dienstag, 11. Februar 2020, 10.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Burgstraße einen Mercedes CLK 200, indem sie den sog. Mercedesstern abbrachen. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen vor einem dortigen Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, 09.30 Uhr fuhr ein 78-jähriger Autofahrer aus Visbek aus der Bodelschwingstraße kommend auf der Straße Diekhus Kamp. Kurz vor der Kreuzung verklemmte er sich mit seinem Fuß, vermutlich aufgrund einer verrutschten Fußmatte, unter dem Gaspedal und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr gegen eine Wand des gegenüberliegenden Kindergartens. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer das Mauerwerk an einer Grundstückseinfahrt in der Bergstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, zwischen 10.11 Uhr und 11.05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Parkvorgang die Heckstoßstange eines VW Sharan, welcher in der Falkenrotter Straße auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 12.00 Uhr fuhr eine 62-jährige Autofahrerin aus Lohne auf dem Möhlendamm in Richtung Schellohner Weg und wollte auf die Vechtaer Straße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne auf der Vechtaer Straße in Richtung Lohne. Die Autofahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde 66-jährige Lohner leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 12:20 Uhr, hielt eine 40-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen-Vörden verkehrsbedingt an der Kreuzung Rottinghauser Straße/Südring. Dies übersah ein 46-jähriger Autofahrer aus Damme, der ebenfalls auf der Rottinghauser Straße unterwegs war und fuhr auf die Autofahrerin auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Autofahrer ergab einen Wert von 0,53 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 EUR.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

AM Mittwoch, 12. Februar 2020, zwischen 14.00 Uhr und 15.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Brinkstraße in Richtung Vogtstraße und touchierte dabei den Außenspiegel eines in einer Parkbucht geparkten Peugeot 307. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall / Unfallbeteiligter gesucht

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, um 17.10 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann aus Lemförde mit seinem grauen Chevrolet auf der Handorfer Straße ortseinwärts. Dabei kam ihm ein anderer Pkw entgegen, der vermutlich über einen Stein fuhr. Dieser Stein wurde hochgeschleudert und prallte gegen den Pkw des Lemförders. Der andere Verkehrsteilnehmer hatte offenbar nichts von dem Verkehrsunfall bemerkt und fuhr weiter. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Lemförder gab an, dass von einem LKW, der auf der Großbaustelle war, Steine auf die Fahrbahn gefallen sind. Die Steine auf dem Baufahrzeug sollen nicht gegen ein Herabfallen gesichert gewesen sein. Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

