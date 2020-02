Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Wildpark

Am Dienstag, 11. Februar 2020, zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter über einen Wildzaun eines Wildparks in der Burgallee und hebelten zwei Türen einer Werkzeug- und Försterbürohütte auf. Auch ein am Haupteingang befindlicher Spendenkasten wurde aufgehebelt. Menge und Höhe des Diebesgutes sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Mittwoch, 1. Januar 2020 und Mittwoch, 12. Januar 2020, 9.00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter die Kabinen in der Herrentoilette der Bibliothek einer Universität in der Driverstraße mit Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, um 13.22 Uhr fuhr eine 46-jährige Autofahrerin aus Holdorf auf der Straße Sonnenbreite in Richtung Bahnhof. Als sie nach rechts auf die Straße An der Bahn abbiegen wollte, fuhr sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf das Bahnhofsgelände. Dort kollidierte sie mit einem Eisenpoller, der dadurch beschädigt wurde. Die Autofahrerin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Dank eines Zeugen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

