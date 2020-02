Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 3.42 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Essen (Olb.) auf der Straße Landwehr in Richtung Darreler Straße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug im Straßengraben und alarmierte die Polizei. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, fanden sie den Fahrer schlafend in seinem verunfallten Auto vor und weckten ihn. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dieser ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Februar 2020, zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Friesoyther Straße und beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den auf dem Seitenstreifen vor einem Lebensmittelgeschäft geparkten Hyundai. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

